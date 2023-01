Ewan baalt na tweede plek in Tour Down Under: “Wel tevreden met vorm en sprint”

In de eerste rit in lijn van de Tour Down Under was Caleb Ewan meteen op de afspraak. De 28-jarige thuisfavoriet eindigde als tweede in de sprint, nadat hij vanuit geslagen positie nog erg sterk kwam opzetten. “Ik ben uiteraard ontgoocheld dat ik net niet kon winnen, maar ben tegelijk tevreden met deze vorm en sprint.”

Ewan, die deze week deel uitmaakt van de nationale ploeg van Australië, kwam uiteindelijk een half wiel tekort voor zijn eerste officiële overwinning van 2023. De zege ging uiteindelijk naar de rappe Duitser Phil Bauhaus. “Eerlijk gezegd was ik wat verrast om zo dicht bij de overwinning te komen. Ik dacht dat ik te ver zat voor de zege”, keek Ewan na afloop terug op zijn sprint.

De topsprinter moest het in de finale grotendeels alleen opknappen. “Ik verloor enkele ploegmaats door een valpartij, maar Jarrad Drizners heeft het goed gedaan in de finale, tot zijn ketting eraf viel in de laatste afdaling. Aan het einde bevond ik me alleen, maar ik kon een goede positie behouden in de gevaarlijke laatste kilometers.”

“Er komen nog enkele kansen”

“Tot ongeveer de laatste kilometer zat ik goed gepositioneerd, tot de lead-outs hun mannen hadden opgebruikt en ik wat werd overspoeld. Ik zat te ver en eerlijk gezegd dacht ik dat de etappe weg was. Dat ik toch nog zo dichtbij kwam, verbaasde me dus. Er komen nog enkele kansen aan deze week, dus we blijven het uiteraard proberen”, is Ewan optimistisch.