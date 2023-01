Evenepoel wil in San Juan ook Jakobsen aan zeges helpen: “Zie maar een kans voor mezelf”

Remco Evenepoel staat met twee doelen aan de start van de Vuelta a San Juan: Fabio Jakobsen aan ritzeges helpen en zelf proberen de ronde te winnen. “Ik krijg zelf maar een kans op de Alto Colorado en alle andere ritten zijn op papier sprintersritten, dus zal ik ook Fabio helpen.”

Evenepoel vertoeft al bijna twee weken in Argentinië, waar dit weekend de 2.1-rittenkoers van start gaat. “Ik voel me vrij ontspannen”, vertelt hij aan HLN. “Ik heb voldoende tijd gehad om te acclimatiseren en wat van de Argentijnse sfeer op te snuiven. Het wordt wel hoog tijd om weer te beginnen. Ik kijk uit naar mijn jaar in de regenboogtrui.”

“Op de Alto Colorado in de vijfde etappe zal ik zien of er wat mogelijk is. In de andere ritten ga ik me in de lead-out van Fabio zetten, als derde man achter Morkov en Lampaert. Van kilometer vier of vijf, tot kilometer één. Een lange kopbeurt, go with the flow en dan zien we wel wat het wordt. Ik ken geen prestatiedruk.”

Als de ronde is begonnen, zal dat misschien wel anders zijn: de Argentijnen dragen Evenepoel op handen. Enkele jaren geleden vergeleken ze hem zelfs met Messi. “Op dat moment vond ik die vergelijking erover. Nu zijn we allebei wereldkampioen en past het misschien beter, haha.”

“Natuurlijk was dat heel fijn. Argentijnen zijn van nature al heel euforisch en vurig. Het is altijd wel leuk om de sfeer en de motivatie hier in dit land terug te voelen. Het blijft een heel speciale manier om met wielrennen om te gaan”, eindigt hij. “Je merkt toch dat het de mensen heel blij maakt dat we hier allemaal zijn.”