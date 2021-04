Evenepoel wacht met coronavaccin: “Té kort dag tot de start van de Giro”

Remco Evenepoel laat zich voor de start van de Giro d’Italia (op 8 mei in Turijn) niet meer vaccineren tegen het coronavirus. De Belg wil geen onnodige risico’s nemen in aanloop naar de eerste grote ronde uit zijn carrière, zo laat teamarts Philip Jansen weten aan Het Laatste Nieuws.

Alle olympische en paralympische atleten kunnen binnenkort via het BOIC (het Belgisch Olympisch en Interfederaal Comité) waarschijnlijk worden gevaccineerd met het Pfizer- of Modernavaccin. Ook Evenepoel komt dus in aanmerking voor een prik maar zal, goed twee weken voor de start van de Giro, niet ingaan op de uitnodiging. Jansen, die als arts verbonden is aan Deceuninck-Quick-Step, legt uit waarom Evenepoel voorlopig past.

Antistoffen en mogelijke bijwerkingen

“Remco heeft om te beginnen al een gigantisch aantal antistoffen in het lichaam. Hij had die vorig jaar al en ze zijn torenhoog gebleven. Wanneer er precies een seroconversie (omslag van bloedwaarden van seronegatief naar seropositief, red.) heeft plaatsgevonden, is ons niet duidelijk. Remco is ook nooit ziek geweest, maar antistoffen zien we natuurlijk wel vaker opduiken bij mensen die het virus asymptomatisch meemaakten.”

Er is nog een ander belangrijk bezwaar. “Het is gewoon té kort dag tot de start van de Giro. Na alles wat er is misgelopen en met wat hij allemaal al heeft doorstaan zou het jammer zijn mochten we vlak voor zijn terugkeer in competitie plots moeten terugschakelen.” Jansen doelt op de mogelijke bijwerkingen van het vaccin en de mogelijke impact op de conditie van Evenepoel.

‘Bad timing’

“Ik raad voor al onze renners ten zeerste een vaccinatie aan, maar voor Remco is het gewoon ‘bad timing’. Met het oog op de Spelen zullen we het zeker laten zetten, maar niet anderhalve week voor de Giro. Na de Giro wel, met veel plezier zelfs. In de hoop dat die kans ons dan nog wordt geboden. Want ik weet hoe moeilijk het is om zo’n vaccinatie opnieuw te plannen.”

Over goed twee weken hoopt Evenepoel helemaal klaar te zijn voor de Ronde van Italië. De 21-jarige renner heeft net een hoogtestage in de Sierra Nevada achter de rug en vertrekt al snel weer voor een ministage in de Ardennen. Vandaag staat in het Vlaams Wielercentrum Eddy Merckx in Gent een tijdrittest gepland in functie van de Giro en de Olympische Spelen.