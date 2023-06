Evenepoel voor nieuwe Zwitserse bergrit: “Fout van gisteren zal ik niet meer maken”

Remco Evenepoel liep dinsdag – na een aanval op de slotklim – op een counter in de eerste bergetappe van de Ronde van Zwitserland. De wereldkampioen verloor zo tijd op enkele concurrenten voor de eindzege, maar is nog altijd zeer optimistisch. “Als er iets mogelijk is, zal ik het zeker proberen”, vertelde hij aan CyclingProNet.

De kopman van Soudal Quick-Step heeft naar eigen zeggen geleerd van de etappe van gisteren. “Ik heb goed geslapen. We hebben de koers nog eens geanalyseerd. Ik heb iets te veel hooi op mijn vork genomen. Daar konden de renners in het wiel wat van profiteren en daardoor kende ik een slecht moment. Die fout gaan we deze week niet meer maken. Al stond gisteren sowieso meer in het teken van mezelf testen”, liet hij voor de start weten aan Het Laatste Nieuws.

Vandaag krijgen de renners opnieuw een pittige bergetappe voor hun kiezen naar Leukerbad. “Het is een mooie aankomst, iets meer op en af en steiler dan gisteren”, aldus Evenepoel. “Ik weet dat mijn eindschot goed is, wellicht ben ik aan de finish daarin een van de betere renners. Daar kan ik op gokken. Er moet niets, maar er mag veel.”

Geen reden tot paniek

In het algemeen klassement is Evenepoel nu tweede, maar wel nog altijd maar op zeventien seconden van leider Mattias Skjelmose. “Er is geen man overboord. Ik kan zeker nog voor een rit en een klassement gaan, zeker met de tijdrit in het achterhoofd. Geen reden tot paniek.”