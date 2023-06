Evenepoel voor eerste klimtest in Zwitserland: “Er zullen wel wat verschillen ontstaan”

De renners in de Ronde van Zwitserland zijn inmiddels begonnen aan de eerste bergrit naar Villars-sur-Ollon. De meeste ogen zijn vandaag – uiteraard -gericht op Remco Evenepoel. De grote favoriet voor de eindzege had er voor de start wel vertrouwen in.

“Het is een mooie etappe met een best lastige aankomst. Ik heb er veel zin in”, waren zijn eerste woorden in een startinterview met Het Laatste Nieuws. “De eerste col (Col des Mosses, red.) is vooral lang, maar niet zo lastig. De tweede beklimming (de slotklim naar Villars-sur-Ollon, red.) is iets korter, maar wel lastiger. Er zullen vandaag al wel wat verschillen ontstaan.”

De derde rit naar Villars-sur-Ollon is de eerste in een ‘serie’ van drie bergritten, want ook op dag vier en vijf is het weer klimmen geblazen. “Ik heb de komende drie etappes aangeduid. Ik zou er graag wel eentje willen winnen”, aldus de regerende wereldkampioen. “Veel zal wel afhangen van de koerssituatie. Veel jongens hebben al tijd verloren door de valpartij van gisteren.”

Twee scenario’s

“De kans dat er vandaag een vlucht naar de meet gaat, is groot. Maar de kans dat de klassementsmannen voor de dagzege strijden, is zeker zo groot. Ik voelde me gisteren goed. Als ik dat gevoel kan vasthouden, gaan we voor de eindzege.”