Evenepoel sluit moeilijke week met goed gevoel af: “Heel blij dat ik heb gewonnen”

Remco Evenepoel sluit de Ronde van Zwitserland toch nog met een goed gevoel af. De eindzege zat er deze week niet in voor de Belg van Quick-Step-Alpha Vinyl, winst in de afsluitende tijdrit wel. “Het was een moeilijke week voor me met veel ups en downs. De laatste dagen voelde ik me weer wat beter worden en ik ben heel blij dat ik hier heb gewonnen”, zegt hij na afloop.

Nog een keer blikt Evenepoel terug op de afgelopen acht dagen: “De eerste dagen was ik wel goed, maar miste ik de frisheid. Op de vijfde dag explodeerde ik compleet. Omdat we niet voldoende gefocust waren, maakten we wat fouten waardoor ik mijn klassement compleet verloor. Daarna heb ik steeds geprobeerd om zo lang mogelijk aan te haken om toch nog wat plekjes op te schuiven in het klassement, nu word ik elfde of zoiets.”

“De laatste dagen voelde ik me frisser bij het opstaan. De benen draaiden ook alweer wat beter en dat kwam er vandaag uit. Ik had een pace plan vandaag, maar daar kon ik me totaal niet aan houden. Gelukkig lukte het me wel om een gelijkmatig tempo te rijden, daardoor heb ik vandaag gewonnen denk ik, maar het was heel nipt. Toen Thomas pas de laatste bocht uit kwam, was ik pas zeker van de zege”, eindigt hij.