Evenepoel over nieuw parcours Luik-Bastenaken-Luik: “Nodigt uit tot aanvallen”

Remco Evenepoel heeft vanuit Argentinië gereageerd op het nieuwe parcours van Luik-Bastenaken-Luik. De titelverdediger zegt dat de nieuwe route de dynamiek van de koers zal veranderen.

“Het doet me een beetje denken aan de Philippe Gilbert voor junioren. Dit nodigt uit om al aan de voet van La Redoute aan te vallen in plaats van af te wachten. Het verandert de dynamiek van de koers, maar anderzijds hangt alles van de renners af”, zegt hij tegen Het Nieuwsblad.

“Wordt er niet aangevallen, dan blijft het een gesloten koers, maar als op 50 à 60 km van de meet al voor het offensief gekozen wordt, krijg je net een open koers. Er zijn meerdere scenario’s mogelijk.”

De grootste verandering in het parcours is dat de renners eerder La Redoute zullen afdraaien. Op 300 meter van de top wordt er rechts afgedraaid richting de Côte de Cornémon. Daarna staan nog Côte de Forges en de Roche-aux-Faucons op het menu. Vorig jaar sloeg Evenepoel juist zijn slag in de laatste 300 meter van La Redoute.