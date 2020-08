Evenepoel na indrukwekkende solo: “Fabio heeft me kracht gegeven” zaterdag 8 augustus 2020 om 19:50

Remco Evenepoel wist vandaag op indrukwekkende wijze een dubbelslag te slaan in de Ronde van Polen. De Belg reed op vijftig kilometer van de streep weg en kwam solo over de finish. Na afloop sprak Evenepoel vooral over zijn ploegmaat Fabio Jakobsen. “Fabio zat de hele tijd in mijn hoofd.”

Twee armen in de lucht, vervolgens een veeg over de linkerschouder. Dat was het zegegebaar van Remco Evenepoel na zijn dubbelslag in de Ronde van Burgos. Vandaag koos de renner ervoor om het rugnummer van Fabio Jakobsen omhoog te houden. “Ik heb deze ochtend bewust onze persman gevraagd om een rugnummer van Fabio te regelen.”

“Het was met andere woorden wel gepland. Een kwartiertje voor de start heeft Ward me het nummer gegeven. Fabio zat de hele tijd in mijn hoofd, de pijn die ik vandaag heb geleden is niet te vergelijken met de pijn die Fabio moet lijden. Hij heeft me kracht gegeven”, aldus Evenepoel. Na afloop liet de dagwinnaar zijn emoties de vrije loop.

Eindzege lijkt binnen

Evenepoel zal morgen normaal gesproken worden uitgeroepen tot eindwinnaar van de Ronde van Polen. “Ik had echt goeie benen en ik wist welke power ik op de beklimmingen moest proberen te rijden. Het was heel zwaar op de klim, dus daar heb ik niet te snel gereden. Op het vlakke heb ik op mijn gevoel gereden en elk stukje bergaf heb ik gebruikt om te recupereren.”

De voorsprong van Evenepoel bedraagt nu bijna twee minuten op Jakob Fuglsang. “Zonder ongelukken is de eindzege binnen, denk ik.” De renner is dit seizoen nog altijd ongeslagen in het rondewerk. Eerder won hij al de Vuelta a San Juan, de Volta ao Algarve en de Ronde van Burgos.