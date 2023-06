Evenepoel loopt op counter: “Zullen nog wat naweeën zijn van coronabesmetting”

Remco Evenepoel moest vandaag een gevoelige tik incasseren in de Ronde van Zwitserland. De wereldkampioen opende op de slotklim de debatten, maar kwam zichzelf wat tegen en liep op een counter. “Ik nam iets te veel werk op mijn schouders en betaalde dat met cash”, is de wereldkampioen zelfkritisch.

Evenepoel trok met nog goed zes kilometer te klimmen in de aanval, maar slaagde er niet in om zijn rivalen uit het wiel te rijden. Sterker, de renner van Soudal Quick-Step botste in de slotkilometers op zijn limieten. “We begonnen bibberend aan de slotklim. Het was koud door de regen. Daarna legden Mattia Cattaneo en James Knox een hoog tempo op”, blikt Evenepoel met Het Laatste Nieuws terug op de finale.

“We moesten iets proberen om Stefan Küng uit de leiderstrui te rijden. Ik moest daarna gaan omdat mijn ploeg opgesoupeerd was. Dat was misschien iets te vroeg. Er waren twee renners die nog konden volgen”, doelt de Belg op Mattias Skjelmose en Felix Gall. “Ik nam iets te veel werk op mijn schouders en betaalde dat cash op het lastigste stuk van de klim. Daar voelde ik dat het nog niet top is.”

“Normaal moet ik daar een cartouche bij kunnen steken”, meent Evenepoel. “Aan de andere kant: ik val ook niet helemaal stil. Ik kende gewoon een slecht moment van 2 à 3 minuten. Het zullen nog wat naweeën zijn van mijn coronabesmetting.”

“Er is nog niets verloren”

De topfavoriet voor de eindzege kwam uiteindelijk als vierde over de streep, op 21 tellen van ritwinnaar Skjelmose. “Ik ben content. We hebben het geprobeerd en er is nog niets verloren. Op naar morgen, dan zijn de beklimmingen nog langer en dat zijn andere inspanningen. Ik hoop verder dat het droog blijft en dat er beter asfalt ligt, want vandaag viel dat toch wat tegen.”