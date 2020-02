‘Euskaltel terug als hoofdsponsor Euskadi’ donderdag 27 februari 2020 om 09:27

Euskaltel keert terug in het wielerpeloton. Volgens meerdere Baskische media presenteert Fundación Euskadi vandaag de Baskische telefoonprovider als nieuwe hoofdsponsor. Op die manier worden oude tijden herleefd in het Baskenland.

In 1994 werd Euskadi-Petronor in het leven geroepen, een wielerploeg met louter wielrenners uit het (Spaanse en Franse) Baskenland. Niet veel later sloot telefoonbedrijf Euskaltel zich aan als sponsor. De kenmerkende oranje tenues om de schouders van onder meer Samuel Sánchez, Joseba Beloki, Roberto Laiseka, Iban Mayo en Haimar Zubeldia staan nog in menig geheugen gegrift.

In 2013 kwam na twintig jaar een einde aan de Baskische wielerploeg. Er werden te weinig geldschieters gevonden voor een doorstart. In die twintig jaar wist Euskaltel in totaal 152 overwinningen te boeken, waaronder totaal twintig ritzeges in de drie grote rondes en eindzeges in de Dauphiné, de Ronde van Zwitserland en de Ronde van het Baskenland. Samuel Sánchez zorgde verder voor podiumplaatsen in de Vuelta a España (2007 & 2009) en de Tour de France (2010).

Terugkeer onder leiding van Mikel Landa

Met Euskadi-Murias was de afgelopen jaren wel een andere Baskische ploeg actief in het profpeloton, maar die viel vorig seizoen ook om. Ondertussen was onder leiding van Mikel Landa een amateurploeg in opbouw: Fundación Euskadi. In de herkenbare oranje tricots wilde die ploeg het Baskische wielrennen weer op de kaart zetten.

Van amateurploeg is Fundación Euskadi sinds 2017, met steun van onder meer fietsenmerk Orbea en kledingmerk Etxeondo, inmiddels gegroeid tot profploeg. Afgelopen winter kreeg de formatie een ProTeam-licentie van de UCI. Met Euskaltel als nieuwe hoofdsponsor kan de ploeg verder groeien.