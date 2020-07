Europees beloftekampioen tijdrijden Johan Price-Pejtersen tekent bij Uno-X

Johan Price-Pejtersen is de nieuwe aanwinst van het Uno-X Norwegian Development Team. De talentvolle Deen, die vorig jaar in Alkmaar Europees beloftekampioen tijdrijden werd, komt over van het continentale ColoQuick en voegt zich per augustus bij zijn nieuwe ploeg. Hij tekende een contract voor tweeënhalf jaar.

“Het is supergaaf, maar het voelt ook als een natuurlijke stap gezien waar ik nu sta en wat ik wil. Het is een geweldige kans en het voelt helemaal goed”, reageert Price-Pejtersen op de Deense website Feltet.dk op zijn transfer. Bij zijn nieuwe ploeg wil hij een completere renner worden. “Tijdrijden is mijn specialiteit, maar tegelijkertijd wil ik proberen completer te worden en de dingen trainen waarin ik slecht ben. Het is niet goed om alleen sterk te zijn in het tijdrijden.”

Price-Pejtersen staat te boek als talentvolle tijdrijder. Tijdens het EK tijdrijden voor beloften van 2019 verwees de boomlange Deen wereldkampioen Mikkel Bjerg naar het zilver. Enkele weken daarvoor reed hij bij de nationale kampioenschappen tijdrijden mee met de eliterenners en werd hij derde achter Kasper Asgreen en Martin Toft Madsen. Voor het WK tijdrijden voor U23-renners was hij een van de kanshebbers, maar gooide een zware val in de regen roet in het eten.

💥 Rider alert! 💥

It’s been confirmed for a while and now it’s time to tell 🗣

He is the current U23 ITT European Champion and a true Danish powerhouse. From the 1st of August he will join the Uno-X family. A big welcome @JohanPrice! 🥳👊#development pic.twitter.com/otwWwLFzcZ

— Uno-X Pro Cycling Team (@UnoXteam) July 6, 2020