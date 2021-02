Eurométropole Tour verplaatst naar 2 oktober

De Eurométropole Tour is op de UCI-kalender verplaatst naar zaterdag 2 oktober. Dat verzoek van de organisator van de Belgische ProSeries-wedstrijd is goedgekeurd door de UCI.

Volgens DirectVélo kreeg de Eurométropole Tour voor 28 augustus, de oorspronkelijke datum afmeldingen van Deceuninck-Quick-Step en Lotto Soudal. Daar ging organisator Louis Cousaert niet mee akkoord, maar zijn eerste voorstel om naar 21 augustus te verhuizen werd afgekeurd door de Franse teams. De koers zou dan botsen met de Tour du Limousin.

Daardoor is de eendagskoers verplaatst naar zaterdag 2 oktober. Dat is een kleine week na de WK-wegrit, die op 26 september gepland staat tussen Antwerpen en Leuven. Bovendien is de Eurométropole Tour voor teams goed te combineren met de Famenne Ardenne Classic (UCI 1.1) van zondag 3 oktober.

De laatste winnaar van de Eurométropole Tour is Piet Allegaert, die in 2019 de sterkste was. Afgelopen seizoen werd de koers niet georganiseerd vanwege de coronacrisis.