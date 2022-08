Ethias Cross wordt Exact Cross en krijgt drie nieuwe manches

De veldritreeks die we tot afgelopen winter kenden als de Ethias Cross heeft een nieuwe naam gekregen: Exact Cross. Business software-leverancier Exact, dat van oorsprong Nederlands is, neemt het stukje over van verzekeringsgroep Ethias als titelsponsor. Ook zijn er drie nieuwe crossen bij gekomen, namelijk die van Mol, Loenhout en Zonnebeke.

“Voor Exact is dit een uitstekend communicatiekanaal om hun doelgroep in België op aansprekende wijze te bereiken”, aldus Christophe Impens van Golazo. Exact tekent een contract voor twee jaar als naamgever van de wedstrijdreeks voor ‘losse’ Belgische crossen die niet behoren tot de Wereldbeker, de X2o Trofee of de Telenet Superprestige.

Wiegert de Vos geeft aan dat met opzet gekozen is voor het veldrijden. “We zochten een mooie sport die een hoge zichtbaarheid en bekendheid geniet en zeer populair in België is. Het is fysiek en mentaal een veeleisende sport voor de renners en rensters die met enorm veel drive, passie, doorzettingsvermogen, flexibiliteit en precisie de lat steeds weer hoger leggen. Dat is de mentaliteit die we binnen Exact ook ervaren”, aldus De Vos.

Drie nieuwe crossen

Op de kalender van de Exact Cross tellen we acht crossen tussen september en februari. Nieuw zijn de Zilvermeercross in Mol, de Azencross in Loenhout en de Kasteelcross in Zonnebeke. Vooral de komst van Loenhout is opmerkelijk, aangezien die jarenlang deel uitmaakte van de X2O Trofee.

“Sportief kunnen we een heel divers programma aanbieden: een klimcross in Beringen, zandcrossen in Mol en Sint-Niklaas, een parkcross in Zonnebeke… En de crossen in Loenhout en Kruibeke kunnen afhankelijk van het weer een snelle cross of een ploetercross opleveren”, aldus Impens.

Bij de vrouwen zal de wedstrijdreeks de Rectavit Ladies Cross gaan heten. Alle wedstrijden zullen te zien zijn bij de VTM, Eurosport of GCN.

Kalender Exact Cross 2022-2023

Exact Cross Kruibeke (zondag 18 september)

Exact Cross Beringen (zondag 25 september)

Exact Cross Meulebeke (zaterdag 1 oktober)

Exact Cross Essen (zaterdag 10 december)

Exact Cross Mol (vrijdag 23 december)

Exact Cross Loenhout (vrijdag 30 december)

Exact Cross Zonnebeke (zaterdag 21 januari)

Exact Cross Sint-Niklaas (zaterdag 18 februari)