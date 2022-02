Ethan Vernon mist Tour of Oman door kniepijn

Quick-Step-Alpha Vinyl zal donderdag met een mannetje minder van start gaan in de Tour of Oman. De 21-jarige Ethan Vernon kan vanwege knieklachten niet deelnemen aan de zesdaagse rittenkoers, laat de ploeg weten via haar sociale media. De Britse neoprof moet zijn debuut voor het Belgische team dus nog even uitstellen.

“Hij (Vernon, red.) heeft wat pijn in de knie en ons medische team heeft geadviseerd dat hij wat tijd neemt om het te laten rusten. We kijken ernaar uit om hem snel te zien debuteren in onze kleuren”, laat het team op Twitter weten. Vernon schreef vorig jaar een etappe in de Tour de l’Avenir op zijn naam na een sprint met een grote groep.

In Oman gaat ongetwijfeld ook meermaals gesprint worden. Met Mark Cavendish heeft Quick-Step-Alpha Vinyl voor die etappes alvast een rappe man meegebracht. Iljo Keisse, Stijn Steels, Fausto Masnada, Mauro Schmid en Stan Van Tricht vervolledigen de ploeg.

