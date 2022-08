Ethan Hayter wint Ronde van Polen: “Een WorldTour-rittenkoers winnen, dat is enorm!”

Ethan Hayter heeft het algemeen klassement van de Ronde van Polen op zijn naam geschreven. De Brit van INEOS Grenadiers hield onder meer Thymen Arensman en Pello Bilbao achter zich. Met deze overwinning komt Hayter zeker en vast in beeld voor een Vuelta-selectie. “Ik hoop dat ik kan gaan, het zou mijn eerste Grote Ronde zijn”, vertelde hij aan CyclingNews.

“Een WorldTour-rittenkoers winnen is een grote prestatie en het is leuk om dat op mijn palmares te hebben.” De derde etappe in de Ronde van Polen was de belangrijkste rit voor de 23-jarige renner. De finish lag op een lastige heuvel, waardoor een aantal renners tijd verloren. “Ik voelde me goed die etappe. Ik verloor geen tijd, was een beetje te laat om mee te sprinten, maar het kwam uiteindelijk aan op de tijdrit.”

In die tijdrit op dag zes klom Hayter als derde mee op het podium, op acht seconden van winnaar Arensman. De Nederlander van Team DMS verloor echter behoorlijk wat tijd in de derde etappe, waardoor Hayter aan de leiding ging van het algemeen klassement. Die leidersplaats gaf hij niet meer af: “Dit is enorm!”

Over mogelijke Vuelta-deelname: “Hopelijk zit ik in de selectie”

De volgende koers op Hayter zijn programma is nog niet zeker, al zou dat wel eens de Ronde van Spanje kunnen zijn. “De eindoverwinning van de Ronde van Polen zal zeker helpen bij een mogelijke selectie, hopelijk kan ik gaan naar Spanje om mijn eerste Grote Ronde te rijden. Het wordt best spannend.”