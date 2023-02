Ethan Hayter voorlopig uit de roulatie vanwege sleutelbeenbreuk

Ethan Hayter zal voorlopig niet in actie komen voor INEOS Grenadiers. De veelzijdige Brit heeft afgelopen zondag bij een valpartij in de Cadel Evans Great Ocean Road Race namelijk zijn sleutelbeen gebroken. Hayter is inmiddels met succes geopereerd.

De 24-jarige Hayter kwam in de eindsprint van de Cadel Evans Great Ocean Road hard ten val en moest worden afgevoerd naar het ziekenhuis, waar de artsen een gebroken sleutelbeen constateerden. Slecht nieuws dus voor de Brit, die nu niet in staat is om Groot-Brittannië te vertegenwoordigen op de komende Europese kampioenschappen baanwielrennen (8-12 februari) in het Zwitserse Grenchen.

Hayter is inmiddels wel succesvol onder het mes gegaan, laat INEOS Grenadiers weten aan Cyclingnews. De renner is inmiddels weer thuis en kan nu beginnen met revalideren. Het is nog onduidelijk wanneer de Brit weer kan beginnen met trainen.

De afwezigheid van Hayter is een flinke sportieve tegenvaller voor INEOS Grenadiers. De Brit staat te boek als een absoluut toptalent en was vorig jaar goed voor zes overwinningen. Zo won hij het eindklassement van de Ronde van Polen en boekte hij eveneens twee ritzeges in de Ronde van Romandië.