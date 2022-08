Ethan Hayter verlengt tot eind 2024 bij INEOS Grenadiers

Ethan Hayter komt ook de komende jaren uit voor INEOS Grenadiers. De 23-jarige Brit, die een aflopend contract bij de Britse formatie had, heeft bijgetekend tot eind 2024. Dat meldt INEOS Grenadiers op haar ploegsite.

“Ik ben heel trots om mijn contract met het team te verlengen en te blijven koersen als een Grenadier”, zegt Hayter in een reactie. “Het doel is helder: door blijven gaan en meer WorldTour-wedstrijden winnen, een poging doen op de wereldkampioenschappen en wat grote ronden in de benen krijgen. Ik geloof dat ik in de beste omgeving ben om te blijven winnen de komende seizoenen.”

Hayter werd in 2020 prof bij INEOS Grenadiers, nadat hij eind 2018 al even stage liep bij het toenmalige Team Sky. De afgelopen jaren noteerde hij de nodige ereplaatsen en overwinningen. Zo werd hij twee keer Brits kampioen tijdrijden, was hij vorig jaar de beste in de Tour of Norway en vierde hij in de afgelopen Ronde van Romandië twee keer feest. Onlangs boekte Hayter – in de Ronde van Polen – voor het eerst een eindzege in een WorldTour-wedstrijd.