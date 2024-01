dinsdag 23 januari 2024 om 15:37

Eten als een prof: Visma | Lease a Bike komt met betaalde versie van voedingsapp

Visma | Lease a Bike werkt al jaren met een eigen voedingsapp, maar gaat nu nog een stap verder. De Nederlandse succesformatie lanceert namelijk een premiumversie van The Athlete’s FoodCoach-app voor amateurwielrenners en hardlopers.

De eerste versie van de voedingsapp deed in 2018 zijn intrede en werd ontwikkeld door winkelketen Jumbo, de toenmalige hoofdsponsor van de ploeg. Jumbo hoopte met de app – door middel van een uitgekiende voedingsstrategie – Nederland vitaler te krijgen. Naast een app voor de gemiddelde consument, werd er ook een speciale versie ontwikkeld voor de renners van Jumbo-Visma.

Jumbo bereikte in de zomer van 2022 een akkoord met de wielerploeg over de overdracht van het platform, waardoor de app nu al een tijdje volledig in handen is van (inmiddels) Visma | Lease a Bike. De formatie heeft grootse plannen met de voedingsapp en is nu het eerste professionele sportteam ter wereld dat een premium voedings-app voor amateuratleten introduceert.

Delen van expertise

De FoodCoach Premium-app werkt volgens de ploeg “op basis van geavanceerde technologie en biedt realtime aanpassingen aan elk maaltijdplan. Deze worden gebaseerd op gegevens uit onder andere Strava, Garmin of JOIN. Zo krijgen amateuratleten toegang tot tools die eerder exclusief beschikbaar waren voor professionals.”

Visma | Lease a Bike hoopt met de Athlete’s FoodCoach Premium-app zijn fans nog sterker aan zich te binden, maar wil ook extra inkomsten aanboren. Via de app deelt de ploeg haar expertise op het gebied van voeding met een wereldwijd publiek en kunnen amateurwielrenners en hardlopers dezelfde geavanceerde voedingsstrategieën gebruiken als professionele atleten.