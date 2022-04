Etappezege voor Rick Ottema op slotdag Tour du Loir et Cher

Rick Ottema heeft de Tour du Loir et Cher afgesloten met etappewinst. Op de lastige aankomst in Blois beschikte de renner van Metec-SOLARWATT over het beste eindschot van het peloton. Het algemeen klassement was een prooi voor de Tsjech Michael Kukrle.

De 2.2-ronde door de Loir-et-Cher, in Centraal-Frankrijk, werd gisteren afgesloten in de hoofdstad van het departement, Blois. Rond de oevers van de Loire was een lokale ronde uitgetekend, die meerdere keren moest worden afgelegd. De omloop kende een lastig stukje naar de finish van een kilometer aan 3,5% gemiddeld.

Nadat de ontsnapping met vier renners in de slotfase was teruggepakt, moest een massasprint de beslissing brengen. Op de oplopende strook naar de streep beschikte Rick Ottema over het beste eindschot en duwde zijn wiel als eerste over de meet. Voor de 29-jarige renner was het zijn eerste UCI-zege van het seizoen. Tevens won hij het bergklassement.

Michael Kukrle legde beslag op de winst van het algemeen klassement. De 27-jarige Tsjechisch nationaal wegkampioen, die het seizoen begon bij Gazprom-RusVelo maar ondertussen uitkomt voor Elkov-Kasper, ging in de einduitslag de Deen Jeppe Aaskov Pallesen en Fransman Valentin Retailleau, die de komende jaren voor AG2R Citroën uitkomt, vooraf.