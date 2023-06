Etappe duurt 150 meter te lang voor Urska Zigart: “Nu weet ik ook hoe het voelt”

Urška Žigart was maandag erg dicht bij de grootste overwinning uit haar profcarrière. De Sloveense renster van Jayco AlUla, de verloofde van tweevoudig Tourwinnaar Tadej Pogacar, leek op weg naar een solozege in de Ronde van Zwitserland. Žigart werd in de laatste 150 meter echter alsnog ingerekend door de sprintende meute.

De 26-jarige Žigart was een van de smaakmakers van de derde etappe van de Ronde van Zwitserland. De Sloveense maakte in de finale deel uit van een sterke kopgroep en reed op de laatste klim van de dag weg van haar medevluchters. Ze stond vervolgens voor een lastige maar geen onoverkomelijke opdracht: een solo van goed tien kilometer afwerken richting de finish.

“Ik had tegenwind in de finale, eigenlijk vanaf de top van de laatste beklimming, Althans, zo leek het… Misschien waren het de benen die op een gegeven moment vol liepen”, keek ze na afloop met Eurosport terug op de etappe. “Het was een mooie poging. Je ziet zo vaak op televisie dat renners in het zicht van de haven nog worden ingerekend. Nu weet ik ook hoe dat voelt. De volgende keer zal ik nog harder trappen.”

“Het zal vast wel een keer de goede kant opvallen”

Žigart leek het in de finale te gaan redden, maar de etappe duurde toch 150 meter te lang. “Ik had nog wel wat power, maar de rensters in de achtervolgende groep hadden meer momentum en kwamen zo met veel meer snelheid aan. Ik ga gewoon zo verder. Het zal vast wel een keer de goede kant opvallen”, blijft Žigart strijdbaar.