Esteban Chaves strandt in zicht van de haven: “Dat is wel frustrerend”

Giulio Ciccone wist de tweede etappe van de Ronde van Catalonië winnend af te sluiten, maar de grote smaakmaker was toch echt Esteban Chaves. De Colombiaanse kampioen trok op de flanken van de slotklim naar Vallter in de aanval en werd pas in de laatste kilometer weer ingerekend.

De 33-jarige Chaves was twee jaar geleden al eens tweede op de slotklim naar skioord Vallter en stond dus met vertrouwen aan de start van de tweede etappe van de Catalaanse rittenkoers. De coureur van EF Education-EasyPost gooide op de slotklim als eerste topper de knuppel in het hoenderhok en wist een halve minuut uit te lopen op de groep met daarin de andere klassementsrenners.

Dit bleek net niet genoeg voor de overwinning, want in de laatste kilometer werd Chaves weer bijgehaald. De Colombiaan kwam uiteindelijk als zevende over de streep, op vijftien seconden van ritwinnaar Ciccone. “Het is frustrerend als je zo vlak voor het einde verliest, maar het is wel echt leuk als je het probeert en deel uitmaakt van de koers”, vertelde de immer goedlachse Chaves na afloop via de mediakanalen van EF Education-EasyPost.

“Het is voor mij dan leuker om te koersen. Of ik nu wel of niet win, zo geniet ik van dit werk en van het racen. Ik voel me erg goed en dat is ook belangrijk”, is zijn conclusie. In het algemeen klassement staat Chaves nu achtste. Zijn achterstand op leider Primož Roglič bedraagt 31 seconden.