Ervaren Christine Majerus twee jaar langer bij SD Worx: “Nummer één team in de wereld”

Christine Majerus zal tot en met 2024 voor SD Worx in actie komen. De Luxemburgse rijdt al negen jaar in dienst voor de Nederlandse ploeg en reed zich voornamelijk in eendagskoersen in de kijker. “Ik help graag jongere rensters in hun ontwikkeling.”

“Waarom zou ik van team veranderen als ik het uitstekend naar mijn zin heb bij Team SD Worx?”, vraagt Majerus zich af op de ploegsite van SD Worx. “Ik ben er trots op dat ik altijd bij het nummer één team ter wereld zit. Na zoveel jaar willen ze nog steeds met mij verder.”

De 35-jarige Majerus rijdt vaak in dienst van andere rensters, maar kon ook zelf zegevieren in het shirt van SD Worx. “Bij deze ploeg weet ik ook dat ik af en toe voor eigen kans kan rijden. Ik help aan de andere kant ook graag jonge renners hun weg te vinden. Zo kan ik ook iets terugdoen voor de wielersport die mij zoveel moois heeft gebracht.”

Stam: “Ze is nog steeds gemotiveerd”

Sportief manager Danny Stam legt uit waarom Majerus zo belangrijk is voor de ploeg. “Je kunt altijd op haar rekenen. Ze is een goede renster die nog steeds haar niveau haalt. Al die jaren hebben we als team veel plezier aan Christine beleefd en ze is nog steeds enorm gemotiveerd.”