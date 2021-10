Eros Capecchi (35) neemt afscheid als profrenner

Eros Capecchi zet een punt achter zijn loopbaan als wielerprof. Dat heeft de 35-jarige Italiaanse renner van Bahrain Victorious gezegd tegen La Gazzetta dello Sport. “Ik ben blij met deze keuze, want het is het juiste moment”, aldus Capecchi, die vier overwinningen achter zijn naam heeft staan. Zijn grootste succes was een etappezege in de Giro d’Italia in 2011.

Capecchi reed zijn laatste wedstrijdkilometers al even geleden, eind augustus tijdens de Bretagne Classic-Ouest France. In de eendagskoers haalde de ervaren Italiaan de eindstreep niet. Verder verscheen hij aan de start van onder meer Tirreno-Adriatico en de Ronde van Polen, wedstrijden waarin zijn ploeggenoten Mikel Landa en Matej Mohorič naar het podium wisten te rijden. Onlangs maakte Bahrain Victorious al bekend dat het afscheid van de Italiaanse renner zou nemen, net als van onder anderen Wout Poels en Kevin Inkelaar.

In 2006 begon de profcarrière van Capecchi, nadat hij bij de junioren al Italiaans kampioen was geweest. Zijn eerste ploeg was Liquigas, na twee seizoenen vertrok hij naar Scott-American Beef. Voor die ploeg behaalde hij zijn eerste overwinningen: een etappe en het eindklassement van de Euskal Bizikleta. In 2011 keerde hij bij Liquigas-Cannondale terug op het oude nest. Dat jaar won hij in San Pellegrino Terme een etappe in de Giro d’Italia door zijn medevluchters Marco Pinotti en Kevin Seeldraeyers te kloppen in een sprint.

Een jaar later zette hij ook de GP Citté di Lugano achter zijn naam. Vervolgens verkaste Capecchi naar Movistar, Astana en Quick-Step Floors om uiteindelijk in 2020 en 2021 bij Bahrain-McLaren en Bahrain Victorious uit te komen. De laatste jaren vervulde hij vooral een dienende rol.