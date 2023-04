Erlend Blikra wint tweede rit Région Pays de la Loire Tour na technische finale

De tweede etappe van de Région Pays de la Loire Tour 2023 is een prooi geworden voor Erlend Blikra van Uno-X. Na bijna 170 kilometer was de Noor de snelste sprinter in de bochtige straten van Le Lion-d’Angers. Hij bleef ploegmaat Stian Fredheim voor na een slotfase die ontsierd werd door een valpartij.

Zonder Nacer Bouhanni, maar met Marijn van den Berg in de puntentrui en Rick Pluimers in de jongerentrui, ging de tweede etappe van Clisson naar Le Lion-d’Angers van start. De openingsuren werden gekleurd door een vlucht van vier renners: Alexander Kamp (Tudor), Joey Rosskopf (Q36.5), Xabier Azparren (Euskaltel-Euskadi) en Emmanuel Morin (CIC U Nantes Atlantique).

Het kwartet pakte ongeveer drie minuten voorsprong op het peloton, dat er alles aan deed om er weer een massasprint van te maken. Cofidis, Groupama-FDJ en EF Education-EasyPost probeerden daarvoor te zorgen. Dat werd wat makkelijker toen Morin ervoor koos om zich weg te laten zakken uit de kopgroep.

Valpartij in bochtige finale

Kamp, Rosskopf en Azparren hielden lang stand, maar werden een kleine twee kilometer voor de meet dan toch gegrepen. De finale was erg smal en technisch, en bij vlagen ook gevaarlijk, en daardoor werd er ook gevallen. Onder meer Bryan Coquard lag daarbij. Een groepje van ruim tien renners bleef wel overeind en ging strijden om de ritzege.

Uno-X zat met twee renners mee en maakte optimaal gebruik van de laatste scherpe bocht in de laatste kilometer. Erlend Blikra kwam daar als eerste uit en sprintte naar de overwinning. Zijn ploeggenoot Stian Fredheim zat in zijn wiel en zorgde voor een een-tweetje.

Marijn van den Berg zat goed geplaatst, maar verloor veel snelheid en kon het Uno-X-duo niet meer achterhalen. Pierre Barbier ging hem nog voorbij en eiste de derde plaats op.