Enzo Leijnse dit jaar wél op het hoogste schavot bij NK tijdrijden: “Doodgaan tot de streep”

Enzo Leijnse heeft woensdag in Nunspeet de titel Nederlands kampioen tijdrijden bij de beloften gewonnen. Op een parcours van 42 kilometer toonde de renner van Team DSM Development zich de sterkste. In de race tegen de klok klopte hij Bodi del Grosso en Axel van der Tuuk, die het podium compleet maakten. “Eindelijk op die eerste plek”, vertelt Leijnse aan WielerFlits.

Leijnse deed in de voorgaande twee jaren ook al mee aan het NK tijdrijden bij de beloften. Tweemaal kwam de Amsterdammer dichtbij, maar kwam hij niet verder dan een derde en vijfde plek. Dit jaar was het dus raak voor de 21-jarige renner. “Het is echt eindelijk dat ik op de eerste plek sta. Elk jaar op het NK grijp ik net naast die winst en nu staan we gewoon bovenop. Dat is mooi.”

De tijdrit was dit jaar aan de lange kant met een parcours van 42 kilometer. Voor Leijnse was temporiseren dan ook de sleutel tot succes. “Pacing was echt belangrijk omdat het zo lang was. Vanaf het begin pakte ik een goed ritme en dat ritme bleek best wel hard te zijn”, lacht Leijnse. “En ja, aan het einde is het doodgaan tot aan de streep.”

Ook deze zondag staat Leijnse aan de start van het Nederlands kampioenschap. Ditmaal de wegwedstrijd waarin gestreden wordt om het rood-wit-blauw. Wat kunnen we verwachten van de kersverse tijdritkampioen bij de beloften? “We gaan gewoon aanvallen daar. NK’s zijn altijd ander soort wedstrijden. Nu met deze titel in de pocket gaan we gewoon knallen en kijken wat daar eruit komt.”