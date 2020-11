Enrico Gasparotto (38) zegt wielerloopbaan vaarwel

Enrico Gasparotto zal in 2021 geen deel meer uitmaken van het wielerpeloton. De 38-jarige renner, die inmiddels de Zwitserse nationaliteit heeft aangenomen, heeft zijn afscheid als profwielrenner aangekondigd.

“Het is een lange reis geweest en het gaf me de mogelijkheid om de wereld over te reizen”, zo begint Gasparotto zijn post op Instagram. “Om met verschillende culturen in aanraking te komen en deze culturen te vergelijken. Om fantastische mensen te ontmoeten en intense vriendschappen af te sluiten. Ik ben gegroeid als atleet en persoon.”

“Ik wil alle ploegen bedanken waar ik voor reed. Ik kreeg er de kans om een persoonlijke groei door te maken. Dank aan Liquigas, Barloworld, Lampre, Astana, Wanty, Bahrain Merida, Dimension Data en NTT. Het was me een genoegen en een eer. Ik voel dat het moment is gekomen om meer tijd door te brengen met mijn gezin en familie.”

Trots

“Ik wilde altijd sportieve successen boeken, maar ik wilde ook mezelf zijn en een blijvende indruk maken op de mensen met wie ik mocht samenwerken. Ik heb het gevoel dat dat wel is gelukt, gezien alle berichten van de afgelopen jaren van jongere ploeggenoten, masseurs, mecaniciens en ploegleiders. Het vervult mij met trots.”

“Ik wil tot slot ook alle wielerfans, sponsoren, ploeggenoten en vrienden bedanken voor hun enthousiasme, wat deze reis echt onvergetelijk maakt. Ik heb altijd van de wielersport gehouden en dat zal ik in de toekomst ook blijven doen. Bedankt! GASPA”, aldus Gasparotto.

Amstel Gold Race

Gasparotto begon zijn carrière in 2004 bij het kleinere Tenax en reed vervolgens voor een ris grotere formaties. Wielerfans zullen hem vooral herinneren als tweevoudig winnaar van de Amstel Gold Race (2012 en 2016). Ook won hij etappes in Tirreno-Adriatico en de Ronde van Catalonië en droeg hij twee dagen de roze trui. Hij werd in 2005 ook een keertje Italiaans kampioen.