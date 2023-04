Enric Mas niet in Amstel Gold Race, wel in Ardennenklassiekers

Enric Mas zal komende zondag niet deelnemen aan de Amstel Gold Race, maar de Spaanse klimmer zal wel aan de start verschijnen van de Waalse Pijl en Luik-Bastenaken-Luik. Dat heeft zijn werkgever Movistar vandaag laten weten via social media.

Mas reed in het verleden al vaker de Ardennenklassiekers, maar wist nog nooit echt te schitteren in de Waalse Pijl en Luik-Bastenaken-Luik. Vorig jaar werd hij wel twaalfde in La Doyenne en de 28-jarige coureur zal dit jaar ongetwijfeld nog hoger mikken.

Mas liet in het najaar van 2022 namelijk zien dat hij ook kan uitblinken in het eendaagse werk. Hij won met verve de Giro dell’Emilia, voor Tadej Pogačar, en was in de daaropvolgende Ronde van Lombardije de grootste uitdager van de Sloveen. Pogačar wist in de laatste monumentale klassieker van het seizoen in een sprint af te rekenen met Mas.

Selectie Amstel Gold Race

In de Amstel Gold Race kan de ploeg dus nog niet rekenen op Mas, maar de formatie heeft met Alex Aranburu en Ruben Guerreiro nog twee interessante ijzers in het vuur. Gonzalo Serrano, Jorge Arcas, José Joaquín Rojas, Gorka Izagirre en Johan Jacobs zijn de overige namen.