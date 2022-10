Enric Mas klopt Tadej Pogacar in Giro dell’Emilia: “Geeft veel voldoening”

Enric Mas schreef zaterdag de Giro dell’Emilia op zijn naam. Dat deed hij op indrukwekkende wijze, want op de slotklim reed hij weg bij niemand minder dan Tadej Pogacar. “Iedereen kent Tadej Pogacar. Voor mij geeft het veel voldoening om het tegen hem af te kunnen maken”, zei Mas na afloop van de koers.

Voor de Spanjaard was het geen verrassing dat hij goede benen had. “Ik heb een paar goede trainingen gedaan na de Vuelta, dus ik wist dat ik in orde was”, vertelde de nummer twee van de Ronde van Spanje. “In de Coppa Agostoni had ik het heel koud, dus daar kwam het er nog niet uit. Alejandro (ploeggenoot Alejandro Valverde, red.) reed daar en streed mee voor de zege, vandaag was ik diegene die het af kon maken.”

Terwijl Mas de laatste weken in topvorm is, wilde het eerder in het jaar nog niet echt lukken. “Het is een moeilijk jaar geweest, omdat ik in het begin van het seizoen behoorlijk wat valpartijen had. Men geloofde niet meer in me. Gelukkig heb ik me na de Tour de France herpakt. Nu staan we hier, met heel veel vertrouwen.”

Mas blijft in Italië voor de Tre Valli Varesine (4 oktober) en de Ronde van Lombardije (8 oktober). Wat kan hij in die laatste koers? “Lombardije is zestig kilometer langer dan vandaag. En we weten dat dit soort klassiekers Alejandro heel goed ligt. Vandaag was vandaag. We hebben kunnen winnen, maar nu is het uitkijken naar de volgende koersen. Hopelijk kunnen we daar ook meestrijden. Lombardije is het grote doel van dit najaar.”