Enric Mas grijpt net naast de zege in Lombardije: “Wil vaker eendaagsen proberen”

Enric Mas moest in de Ronde van Lombardije zijn meerdere erkennen in Tadej Pogacar, maar de Spanjaard pakte wel zijn eerste podiumplaats in een monument. In de toekomst wil hij vaker meespelen voor de overwinningen in dergelijke koersen. “Ik wil vaker eendaagsen proberen, ik vind het heel leuk”, zei Mas in het flashinterview na afloop.

“Ik zit te denken aan Luik-Bastenaken-Luik, de Clásica San Sebastian en de Ronde van Lombardije”, gaat de klimmer van Movistar door. “Die drie wedstrijden zijn mijn favorieten. We gaan trainen om een monument proberen te winnen.”

Voordat Mas over zijn eigen prestaties begon, wilde hij eerst nog wat zeggen over Alejandro Valverde. El Imbatido reed zaterdag met de Ronde van Lombardije zijn laatste wedstrijd als prof. “Het is een verdrietige dag, omdat het de laatste dag van Alejandro is”, aldus Mas. “Maar het is ook een mooie dag: we zijn tweede achter Pogi in Lombardije, een monument. Dus ik denk dat we stap voor stap beter worden. Ik ben heel blij.”

Mas deed op zowel de Civiglio als de San Fermo della Battaglia een poging Pogacar af te schudden, maar dat lukte niet. Het kwam zodoende op een sprint tussen de twee aan. “Ik probeerde aan te vallen op de voorgaande twee beklimmingen, maar je kon zien dat hij ook heel sterk was. Ik wachtte op de sprint en hij versloeg me.”