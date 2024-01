zondag 14 januari 2024 om 14:42

Emiel Verstrynge domineert van start tot finish op BK veldrijden voor beloften

Emiel Verstrynge heeft zich in Meulebeke gekroond tot Belgisch kampioen bij de beloften. De crosser van Crelan-Corendon reed in de eerste ronde nog in het gezelschap van Jente Michels, maar koos vervolgens voor een succesvolle solo. Michels werd nog wel tweede, voor Ward Huybs.

Belgian Cycling hanteert vanaf 2024 nieuwe regels voor de deelnemers aan het BK veldrijden. De algemene regel was de afgelopen jaren: wanneer een renner een profcontract tekent, moet hij starten bij de elites. Daar wordt nu op teruggekomen, waardoor we een beter bezet U23-kampioenschap zagen in Meulebeke. Met Emiel Verstrynge, Jente Michels, Arne Baers en Ward Huybs stonden er toch vier interessante kleppers aan het vertrek, die elkaar het leven zuur konden maken.

Verstrynge en Michels steken er bovenuit

Van deze vier kleppers was Verstrynge het beste weg. De renner van Crelan-Corendon voelde zich duidelijk in zijn sas op het pittige, gladde en bij momenten modderige parcours en besloot in de eerste ronde al eens stevig door te trekken. Verstrynge wist het veld zo op een lint te trekken, maar maakte in zijn dadendrang wel twee kleine schuivers. Hij wist echter al even snel weer te corrigeren en zette de tegenstand flink onder druk.

Slechts één renner bleek in staat om het helse tempo van Verstrynge bij te benen: Jente Michels, de regerend Europees kampioen in het veld. Het leek de voorbode voor een tweestrijd om de Belgische titel, maar daar dacht Verstrynge toch duidelijk anders over. De beloftevolle crosser gaf er in de tweede ronde nog maar eens een lap op en dit leek de sportieve doodsteek voor Michels. De renner van Alpecin-Deceuninck verloor in een kort tijdsbestek een tiental seconden.

Onemanshow van Verstrynge

Michels voelde de bui al hangen en verloor in de daaropvolgende ronden alleen maar meer terrein, waardoor we de winnaar alvast met potlood konden opschrijven. Voor Verstrynge was het alleen nog zaak om foutloos te blijven en daar slaagde de Belg met verve in. Hij kwam dan ook met ruime voorsprong als eerste over de finish. Michels moest als runner-up bijna een minuut prijsgeven, de bronzen medaille ging naar Ward Huybs.

BK veldrijden, Meulebeke

Uitslag U23-mannen

1. Emiel Verstrynge

2. Jente Michels

3. Ward Huybs

4. Victor Van de Putte

5. Aaron Dockx

6. Yorben Lauryssen

7. Yordi Corsus

8. Wout Janssen

9. Arne Baers

10. Viktor Vandenberghe