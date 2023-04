Emanuel Buchmann weer in training na coronabesmetting

Emanuel Buchmann zou deze week eigenlijk deelnemen aan de Ronde van Romandië, maar een coronabesmetting gooide roet in het eten. De Duitse klimmer zit inmiddels wel weer op de fiets. Dat meldt de renner van BORA-hansgrohe op zijn Instagram-pagina.

“Door een coronabesmetting na de Ronde van het Baskenland kan ik helaas niet de Ronde van Romandië rijden”, begint Buchmann zijn post. “Ik heb een week niet gefietst en was wat koortsig. Hopelijk ben ik snel terug. Ik wens mijn ploeggenoten veel succes in Zwitserland!”

De 30-jarige Buchmann is inmiddels weer in staat om te trainen en zal zich nu in alle rust voorbereiden op de Tour de France, zijn grote doel in 2023. De renner was vier jaar geleden nog vierde in La Grande Boucle, maar bleef de laatste jaren toch wat hangen in zijn ontwikkeling.

Dit jaar reed Buchmann nog geen denderende uitslagen. In de UAE Tour werd hij negende, in de Trofeo Andratx tiende en verder waren er top 20-noteringen in de Tour of Oman (13e) en de Ronde van het Baskenland (19e).