Emanuel Buchmann staakt uit voorzorg de strijd in UAE Tour woensdag 26 februari 2020 om 17:22

Emanuel Buchmann is er niet meer bij in de UAE Tour. Gisteren was de nummer vier van de Tour de France betrokken bij een valpartij, waardoor hij vandaag uit voorzorg niet meer van start ging.

Buchmann had aan de valpartij in de etappe naar Jabel Hafeet meerdere kneuzingen en schaafwonden overgehouden. Uit voorzorg verscheen hij daarom vandaag niet meer aan de start voor de vlakke rit naar Dubai City Walk. “Wat betreft Emanuels opgave kan ik zeggen dat zijn verwondingen niet ernstig zijn, maar we besloten dat het voor beter voor hem is om vroeg naar huis te vliegen en wat rust te pakken, voordat hij verdergaat met het voorbereiden van zijn volgende doelen”, laat ploegleider Enrico Poitschke van BORA-hansgrohe weten.

Voor Buchmann was het zijn eerste etappewedstrijd van het seizoen, nadat hij eerder al drie wedstrijden had gereden om de Mallorca Challenge. Daarin won hij de Trofeo Serra de Tramuntana en werd hij negende in de Pollença-Andratx. In de Trofeo Playa de Palma-Palma gaf hij op. In de UAE Tour stond de Duitse renner na twee dagen op de 34e plaats, maar een dag later, in de etappe met aankomst op Jabel Hafeet, zakte hij af naar plek 68 – op 12:38 van klassementsleider Adam Yates.