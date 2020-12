Emanuel Buchmann: “Podium in grote ronde is mogelijk”

Na zijn vierde plaats in 2019 wilde Emanuel Buchmann afgelopen seizoen een gooi doen naar het podium in de Tour de France. Maar door een val in de Dauphiné bereikte hij nooit zijn topvorm. Nu heeft hij zijn vizier gericht op het nieuwe wielerjaar.

Buchmann kende een geslaagde seizoensstart met winst in de Trofeo Serra de Tramuntana en de negende plaats in Pollença-Andratx. “Die overwinning op Mallorca was mooi. Ik win niet zo vaak, dus dat was wel speciaal – ook al was het een vrij kleine wedstrijd”, vertelde de Duitse renner aan radsport-news.com. Maar vervolgens moest hij na een val vroegtijdig de UAE Tour verlaten en viel het seizoen stil door het coronavirus.

Na de lockdown wilde hij via het Critérium du Dauphiné toewerken naar de Tour de France. In de eerste dagen van de vijfdaagse etappekoers werd hij een keer derde en vierde, maar op de vierde dag kwam hij in een afdaling zwaar ten val en moest hij opgeven. Met de nodige vraagtekens ging hij van start in de Tour, waar hij in eerste instantie nog mee kon met de besten. Maar na een week bleek dat zijn vorm niet goed genoeg was voor een topresultaat.

‘De bitterste weken in mijn carrière’

“De weken na de val in de Dauphiné en in de Tour waren de bitterste in mijn carrière”, vertelde de Duitser, die vorige maand 28 jaar werd. “Als je zoveel tijd en energie in één doel steekt, dan is het wreed als er een valpartij tussenkomt waar ik zelf niets aan kon doen.” Uiteindelijk reed hij de Tour in dienst van zijn ploeg BORA-hansgrohe wel uit, maar zijn geplande deelname aan de Vuelta a España liet hij, in samenspraak met het team, aan zich voorbijgaan.

Buchmann hoopt in 2021 af te kunnen rekenen met de pech van afgelopen seizoen. Of zijn focus weer op de Tour ligt of een andere grote ronde, is nog ongewis. “Ondanks alles zagen we in de Dauphiné waar ik sta en dat, als alles perfect verloopt, het podium in een grote ronde mogelijk is. We gaan dus in 2021 een nieuwe poging wagen. Of het de Tour wordt is nog niet duidelijk. Het parcours is voor mij zeker niet ideaal.”