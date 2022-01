Emanuel Buchmann kent programma in aanloop naar de Giro d’Italia

Emanuel Buchmann begint zijn seizoen op het Spaanse eiland Mallorca. De Duitser kent al zijn gehele programma richting de Giro d’Italia. In de Italiaanse ronde hoopt de 29-jarige klimmer een goed klassement te rijden namens zijn werkgever BORA-hansgrohe.

Buchmann zal in aanloop naar de Giro drie rittenkoersen betwisten. Na de Challenge Mallorca (26-30 januari), een verzameling eendagskoersen op Mallorca, rijdt de nummer vier van de Tour van 2019 de Ruta del Sol (16-20 februari), Tirreno-Adriatico (7-13 maart) en de Ronde van het Baskenland (4-9 april). Na de meerdaagse Baskische wielerkoers heeft Buchmann nog een maand om zich verder voor te bereiden op de Ronde van Italië (6-29 mei).

De Duitse ronderenner is overigens niet de enige klassementsrenner van BORA-hansgrohe die zich richt op de Giro. Ook Jai Hindley en Wilco Kelderman, de nummers twee en drie van de Giro van 2020, zijn straks van de partij in Italië. Verder maakt ook Lennard Kämna deel uit van de selectie.

Buchmann stond vorig jaar ook al aan de start van de Giro. Na twee weken koers deed hij nog volop mee voor een goed klassement, maar in de vijftiende etappe naar Gorizia ging het mis voor Buchmann. De renner was al vroeg in de etappe betrokken bij een massale valpartij en bleek te gehavend om zijn weg te vervolgen.