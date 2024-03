maandag 11 maart 2024 om 17:36

Elmar Abma wint de teruggekeerde Kasseienomloop van Exloo

Elmar Abma heeft afgelopen zaterdag de teruggekeerde Kasseienomloop van Exloo gewonnen. De 19-jarige Nederlander van VolkerWessels Cycling Team kwam solo aan in de Drentse klassieker, die na tien jaar afwezigheid weer werd verreden.

In de 144 kilometer lange eendagskoers waren alle omstandigheden aanwezig voor een mooi koersverloop. De wind en kasseistroken zorgden voor een zware wedstrijd vanaf de start. Abma vond in de laatste drie kilometer genoeg kracht om een tweede keer aan te vallen. Het talent van VolkerWessels reed weg uit de kopgroep en wist zijn solo met succes af te ronden. Abma rijdt sinds dit jaar voor zijn nieuwe team, hij wist in 2022 al Nederlands Kampioen bij de junioren te worden. Ploeggenoot Niek Hoornsman werd tweede, Maxime Duba van Parkhotel Valkenburg completeerde het podium.

De Drentse wedstrijd werd voor het eerst in elf jaar weer georganiseerd. De voornaamste reden voor de afwezigheid van de koers op de Nederlandse wielerkalender was het gebrek aan budget. Jan Eppo Nieborg, voorzitter van wielersportvereniging Emmen, is erg blij dat de Kasseienomloop voor het eerst sinds 2013 weer kon worden georganiseerd. ”Het was werkelijk waar fantastisch! We hebben twee hele mooie wedstrijden gezien (de junioren koersten ook).” Volgens Nieborg is er altijd ruimte voor verbetering. “Het zou mooi zijn als er aankomend jaar meer motorrijders zijn die de koers kunnen begeleiden”, zo laat hij weten aan RTV Drenthe.

Het is opvallend dat de wielerwedstrijd na jaren van afwezigheid opnieuw georganiseerd kon worden door wielersportvereniging Emmen en stichting Promotie Wielersport Zuidenveld. Het voortbestaan van veel Nederlandse koersen staat namelijk op het spel door een tekort aan politiebegeleiding. De organisatie van de Kasseienomloop van Exloo heeft daarom gekozen voor een 18 kilometer lange lokale ronde, die acht keer werd verreden. Voor Motor Begeleiding Team Assen en vrijwillige verkeersregelaars werd het hierdoor mogelijk om de koers in goede banen te leiden. In de afgelopen wintereditie van RIDE Magazine hebben we een artikel gewijd aan politiebegeleiding bij wielerkoersen.