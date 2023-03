Ellen van Dijk wordt in september voor de eerste keer moeder

Ellen van Dijk en haar partner Benjamin de Bruijn verwachten in september 2023 hun eerste kindje. Dat heeft de renster van Trek-Segafredo bekendgemaakt via social media. De wereldkampioene tijdrijden zal dit seizoen niet meer in actie komen, maar keert in 2024 weer terug in het peloton.

“Benjamin en ik zijn super enthousiast om het nieuws te delen dat we ons eerste kind in september verwachten. Het is altijd onze wens geweest om een ​​gezin te stichten en het voelt nu nog steeds een beetje onwerkelijk om deze wens in vervulling te laten gaan”, laat Van Dijk (36) via haar ploeg Trek-Segafredo weten.

Toen vorig jaar de gesprekken over contractverlenging begonnen, hadden we het al over mijn ogenschijnlijk tegenstrijdige ambities. Ik wil een medaille winnen op de Olympische Spelen van Parijs in 2024, maar ik wil ook graag een gezin stichten. Het team stond meteen open voor beide scenario’s en dat was erg hartverwarmend.” Trek-Segafredo liet eerder ook Lizzie Deignan al twee keer met verlof gaan.

“Natuurlijk is het jammer dat ik dit jaar niet met mijn nieuwe supersonische glanzende Speed ​​Concept zal racen. Ik keek er echt naar uit om de regenboogtrui te dragen tijdens de Tour de France Femmes en La Vuelta Femenina, maar je kunt niet alles hebben. Het zal ook raar zijn om mijn wereldtitel in het tijdrijden dit jaar niet te verdedigen, maar ik denk dat mijn gedachten tegen die tijd heel ergens anders zullen zijn.”

Olympische missie

Van Dijk heeft na haar zwangerschap een duidelijk doel voor ogen: de Nederlandse wil in 2024 weer terugkeren op het allerhoogste niveau en schitteren op de Olympische Spelen van Parijs. “Ik heb nog unfinished business. In 2016 crashte ik in de tijdrit en eindigde ik teleurstellend als vierde. Voor de Spelen van Tokio werd ik dan weer niet geselecteerd. Samen met Benjamin en Josu (Larrazabal, de performance manager van Trek-Segafredo, red.) zijn we al begonnen met het voorzichtig opstellen van een gestructureerd plan voor mijn comeback in 2024 en voor Parijs.”

Maar dat is voor later. “Ik heb voorlopig niet verder gekeken’, geeft Van Dijk tot slot aan. “We kijken enorm uit naar dit grote avontuur, maar we hebben natuurlijk geen idee hoe het echt gaat worden. Alles aan deze zwangerschap is nieuw voor mij, er gebeurt veel met mijn lichaam en ik omarm elke verandering.”