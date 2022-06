Ellen van Dijk voor vijfde keer Nederlands kampioen tijdrijden: “Ik voelde de druk om te winnen”

Ellen van Dijk kroonde zich gistermiddag voor de vijfde keer in haar carrière tot Nederlands kampioen tijdrijden. Na 2007, 2012, 2013 en 2018 was het dus ook in 2022 raak. “Het klinkt misschien makkelijk om als wereldkampioen het NK te winnen, maar dat is het niet en ik voelde de druk om hier te winnen.”

“Ik wilde heel graag winnen en ik ben blij dat het is gelukt. Het was een soepele tijdrit. Alhoewel ik al veel heb bereikt in het tijdrijden, wil je er altijd het beste uit halen en dat is stressvol”, vertelt ze op de website van haar ploeg.

“Het was ook cool om Shirin het zo goed te zien doen. Ze werd tweede achter me en beste belofte, dus ik denk dat ik wel kan zeggen dat de toekomst eraan komt. Al met al was het een mooie dag, die we met het team nog beter gemaakt hebben.”

Naast de tijdritwinst van Van Dijk en de tweede plaats van Van Anrooij deden ook de mannen van Trek-Segafredo het uitstekend in Emmen. Bauke Mollema greep het rood-wit-blauw, Daan Hoole werd derde. Van Dijk: “Heel bijzonder om samen met de ploeg zo een dag te beleven.”