zaterdag 9 maart 2024 om 08:24

Ellen van Dijk vijfde bij rentree in rit openingsrit Vuelta Extremadura

Ellen van Dijk is goed begonnen aan haar rentree in het peloton. De Nederlandse renster eindigde vijfde in de eerste etappe van de Vuelta Extremadura, die gewonnen werd door Olivia Baril. Brodie Chapman en Mareille Meijering eindigden mee op het podium.

De 91,7 kilometer lange openingsetappe van de Spaanse rittenkoers ging over heuvelend terrein. Het ging de hele dag op en neer. In de finale was dat ook zo, met ook een lastige slotkilometer. Uiteindelijk was het de Canadese Baril die voor Movistar uitkomt, die over de beste benen beschikte. Voor Baril was het al haar tweede zege van het seizoen.

Twee seconden later kwam een grote groep over de finish. Daarbij dus Chapman, Meijering en ook Van Dijk. De renster van Lidl-Trek had haar eerste koers nadat ze mama is geworden duidelijk goed verteerd. De Vuelta Extremadura duurt nog tot zondag. Dan staat een individuele tijdrit op het menu.