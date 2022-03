Ellen van Dijk na tijdritzege: “Blij verrast dat ik hier toch win”

Ellen van Dijk is haar jacht op een vijfde eindzege in de EasyToys Bloeizone Fryslân Tour uitstekend begonnen. De renster van Trek-Segafredo wist in de openingstijdrit in Surhuisterveen naar de zege te vlammen, voor Riejanne Markus en Marlen Reusser. “Ik dacht eigenlijk dat mijn tijd niet snel genoeg was voor de zege”, gaf Van Dijk na afloop aan in het flashinterview.

Van Dijk noteerde over een afstand van 14,4 kilometer een tijd van 18m34s, goed voor een gemiddelde snelheid van 46,535 kilometer per uur, en bleek uiteindelijk zeven seconden rapper dan haar landgenote Markus. De Zwitserse Reusser, de regerend Europees kampioene tegen de klok, verloor bijna een halve minuut aan de streep. Van Dijk: “Reusser is van wereldklasse en vorig jaar was ze een stuk beter in dit soort kortere tijdritten. Ik ben blij dat ze hier meedeed en dat ik me vandaag kon meten.”

“Riejanne heeft ook een goede tijdrit gereden. Ik dacht eigenlijk dat mijn tijd niet snel genoeg was voor de zege. Ik ben dus blij verrast dat ik hier toch win”, aldus Van Dijk, die als regerend wereldkampioene in het tijdrijden wel wat te bewijzen had. Ze kreeg een ideaal parcours voorgeschoteld in Surhuisterveen, al was het zeker niet alleen maar rechttoe-rechtaan. “Er zaten ook veel bochten in het parcours. Ik vind dat ook wel leuk en uitdagend. Het was een uitdagend en technisch parcours.”

Geen uitgemaakte zaak

Van Dijk mag morgen als leidster beginnen aan de tweede etappe van de EasyToys Bloeizone Fryslân Tour, een vlakke onderneming van Eastermar naar Bakkeveen. De inmiddels 35-jarige hardrijdster rekent zich echter zeker nog niet rijk. “Of dit een basis is voor de eindzege? Een voorsprong van zeven seconden is niks. In deze koers kan van alles gebeuren. Er staat altijd wind en er kan dus nog met minuten worden gegooid. Het is zeker nog geen uitgemaakte zaak. Dit is een mooi uitgangspunt, maar het is zeker nog niet gedaan.”