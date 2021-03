Ellen van Dijk grote winnares na individuele tijdrit Healthy Ageing Tour

Ellen van Dijk mag zich de nieuwe leidster van de Healthy Ageing Tour noemen. De 34-jarige renster van Trek-Segafredo bleek veruit de beste tijdrijdster aan de zeedijk bij Lauwersoog. Amy Pieters en Lisa Brennauer finishten op gepaste afstand.

De tijdrit zou eigenlijk om 11.00 uur van start gaan, maar storm Evert gooide roet in het eten. De organisatie was uiteindelijk genoodzaakt om de tijdrit uit te stellen tot 16.00 uur, maar gelukkig voor de rensters ging de storm een beetje liggen en kon de beproeving tegen de klok doorgaan.

De deelneemsters moesten de tijdrit overigens op een gewone wegfiets afwerken, gezien de extreme weersomstandigheden. Verder waren volgauto’s niet welkom en vertrokken de rensters om de halve minuut. Ellen van Dijk wist over een afstand van 14,4 kilometer uiteindelijk de snelste tijd te klokken.

Aanzienlijke verschillen

Van Dijk bleek maar liefst 26 seconden sneller dan Pieters, de Duitse tijdritspecialiste Brennauer gaf exact een halve minuut toe. Met Teuntje Beekhuis en de zeer talentvolle Daniek Hengeveld finishten er nog twee Nederlandse dames in de top-10. Jolien D’hoore mocht als leidster beginnen aan de tijdrit, maar verloor aan de streep bijna twee minuten.

Van Dijk begint morgen in een ideale uitgangspositie aan de slotrit op en rond de VAM-berg. De rensters rijden in totaal 17,5 ronde over de lokale omloop. Goed voor een koers over 115,1 kilometer, met daarin 36 venijnige klimmetjes.