Ellen van Dijk eindwinnares Healthy Ageing Tour, imponerende Uneken wint slotrit

Lonneke Uneken heeft een razendspannende slotetappe van de Healthy Ageing Tour gewonnen. De beloftevolle renster van SD Worx wist op en rond de VAM-berg een indrukwekkende solo uit haar benen te schudden, maar de eindzege ging opnieuw naar een knokkende Ellen van Dijk.

Op de slotdag van de Healthy Ageing Tour was het nog een laatste keer alle hens aan dek voor de rensters, aangezien de derde en laatste etappe finishte na ontelbare passages over de VAM-berg. Jolien D’hoore, de winnares van de openingsetappe op het TT-circuit van Assen, was verantwoordelijk voor de eerste serieuze aanval van de dag.

Vijf rensters vinden elkaar

De sterke sprintster van SD Worx wist in haar eentje een maximale voorsprong van anderhalve minuut bij elkaar te fietsen in en rond Wijster. Na goed twintig kilometer kreeg D’hoore het gezelschap van vier tegenaanvallers: Lonneke Uneken, Anna Henderson, Lauretta Hanson en Emma Norsgaard. In het peloton stond de deur inmiddels wagenwijd open.

Met nog meer dan dertig kilometer te gaan bestond de favorietengroep, mede door een val, nog maar uit achttien rensters. Het verschil met de vier vluchters was inmiddels geslonken tot een halve minuut. D’hoore en Hanson waren inmiddels gelost, maar de Canadese Karol-Ann Canuel wist de oversteek te maken naar Uneken, Henderson en Norsgaard.

Waar slagveld

De slotetappe werd overigens verreden in zeer slechte weersomstandigheden, waardoor de etappe eindigde in een waar slagveld. In de groep der favorieten kon geletruidrager Van Dijk nog rekenen op een ploeggenote van Trek-Segafredo, waardoor het verschil in de finale lange tijd bleef schommelen rond de vijftien tellen.

Een probleem voor Van Dijk: in de uitgedunde favorietengroep kon SD Worx (de ploeg van naaste belager Amy Pieters) maar liefst vijf renners uitspelen. De ervaren Nederlandse van Trek-Segafredo moest kortom op haar hoede zijn en werd in de finale constant bestookt door de vrouwen van SD Worx.

Toptalent Uneken maakt indruk

Vooraan bleek Uneken over een begenadigde dag te beschikken. De 21-jarige renster van SD Worx wist zich van de rest los te rukken en reed al snel een voorsprong van anderhalve minuut bijeen. Uneken profiteerde deels van het afstoppingswerk van haar SD Worx-ploeggenoten, maar bleek ook sterk genoeg om de voorsprong vast te houden.

Sterker, in de laatste tien kilometer wist Uneken alsmaar verder uit te lopen. In de achtervolgende groep keken de favorieten voor de eindzege vooral naar elkaar, maar door enkele tempoversnellingen werd het gat toch kleiner. Met nog veertien kilometer te gaan zagen we een tegenreactie van de Duitse Lisa Klein.

Uneken doet gooi naar eindzege, maar Van Dijk houdt stand

De voor Canyon-SRAM uitkomende Klein begon echter met een achterstand van tweeënhalve minuut aan de laatste twee rondes en dus mocht Uneken ook dromen van de eindzege. Die laatste begon namelijk met een achterstand van net geen twee minuten aan de slotetappe en reed dus virtueel in de leiderstrui. De groep met Van Dijk reed zelfs drie minuten in het krijt.

Uneken kreeg in de laatste kilometers vleugels, maar verloor in de finale toch wat van haar pluimen. De voorsprong van de koploopster liep, door enkele versnellingen in de achtervolgende groep, terug tot twee minuten en Van Dijk was in de laatste kilometers nog altijd niet kansloos voor de zege. Die laatste worstelde, maar kwam boven.

Uneken mocht na een laatste keer krasselen op de VAM-berg het zegegebaar maken, als ritwinnaar maar niet als eindwinnares van de Healthy Ageing Tour 2021. Van Dijk bleek in de finale nog genoeg over te hebben, profiteerde van de samenwerking met enkele concurrentes en slaagde er na een spannende finale toch nog in om de eindzege veilig te stellen.