Elisa Longo Borghini twee jaar langer bij Trek-Segafredo

Elisa Longo Borghini koerst ook de komende twee seizoenen voor Trek-Segafredo. De Italiaanse kampioene had een aflopend contract, maar ligt door haar contractverlening tot eind 2024 vast bij de Amerikaanse vrouwenploeg.

“Voor mij was er geen twijfel om langer bij Trek-Segafredo te blijven”, vertelt ze zelf. “In de laatste drie jaar hebben we samen veel opgebouwd. We doen mee in de voorhoede van het vrouwenwielrennen en zijn een referentiepunt voor de hele beweging. Onze groep is solide en hecht, zoals ik maar weinig zie. En hoe meer jaren verstrijken, hoe meer de kracht van onze groep groeit. Er wacht ons een mooie toekomst met de ploeg.”

Longo Borghini, die eerder uitkwam voor Hitec Products en Wiggle High5, is sinds 2019 een van de uithangborden van Trek-Segafredo. Sindsdien won ze onder meer Emakumeen Bira, een rit in de Giro Rosa, de Trofeo Alfredo Binda en de GP de Plouay.