Elisa Longo Borghini na een-tweetje met Realini: “Droom om zo te winnen”

Elisa Longo Borghini en Gaia Realini hebben voor indrukwekkende beelden gezorgd in de UAE Tour. Op de Jebel Hafeet wist het tweetal van Trek-Segafredo weg te rijden van de concurrentie en samen over de streep te komen, waar Longo Borghini uiteindelijk de overwinning pakte. “Realini was echt de belangrijkte renster vandaag”, zei ze kort na de aankomst.

“Ik heb echt heel veel te danken aan Realini, ze was heel belangrijk vandaag. Ze legde een heel hoog tempo op. We wisten dat als we ons tempo vasthielden dat we samen over de finish konden komen”, aldus de etappewinnares. “Vanuit de ploegauto werd na wat rekenen uiteindelijk besloten om mij te laten winnen vanwege het klassement.”

Voor de slotklim was het peloton door de wind al uiteen geslagen. Ook hierin speelde Trek-Segafredo een sleutelrol. “Ik moet de hele ploeg bedanken. Ze hebben de hele dag voor me in de wind gereden. Toen Cavalli op achterstand reed hebben we geprobeerd om het tempo hoog te houden zodat ze niet terug kon keren. Het zijn echt kampioenen”, zei de Italiaanse lovend.

Longo Borghini nam ook meteen de leiderstrui over. De UAE Tour duurt nog tot morgen, maar aangezien er een volledig vlakke rit op het programma staat lijkt de eindwinst haar niet meer te kunnen ontgaan.