Elisa Balsamo verlengt met twee jaar bij Trek-Segafredo

Elisa Balsamo heeft haar contract bij Trek-Segafredo met nog eens twee jaar verlengd. De 24-jarige Italiaanse had nog een verbintenis tot het einde van 2024, maar ligt nu tot eind 2026 vast. De oud-wereldkampioene komt sinds 2022 uit voor de Amerikaanse formatie.

Balsamo begon haar carrière bij het Italiaanse Valcar-Travel & Service en groeide al snel uit tot een van de snelste vrouwen op twee wielen. In 2021 boekte ze haar grootste zege, nadat ze in Leuven naar de wereldtitel wist te sprinten. Trek-Segafredo kon zo een wereldkampioene verwelkomen, en Balsamo boekte in haar eerste jaar voor de Amerikaanse ploeg de nodige successen.

Ze won vorig jaar met de Trofeo Alfredo Binda en Gent-Wevelgem twee grote klassiekers en kroonde zich tevens tot Italiaans kampioene op de weg. Ze was ook zeer succesvol in het rondewerk. In de Giro d’Italia Donne snelde ze naar twee etappezeges en in de Ceratizit Challenge by La Vuelta was ze veruit de snelste in de slotetappe in Madrid. Ook was ze succesvol in de Exterioo Classic Brugge-De Panne en de rondes- van Valencia en Zwitserland.

Balsamo heeft echter nog genoeg zaken om af te vinken, laat ze weten in een persbericht van Trek-Segafredo. “De band die is ontstaan tussen mij en dit team, is geweldig en bijna uniek. We hebben een sterke relatie. 2022 was mij een onvergetelijk jaar, maar er zijn nog meer verhalen die geschreven kunnen worden. Ik heb nog veel doelen en de ploeg heeft dezelfde ambities. Ik wil met name klassiekers winnen, daar ligt de uitdaging.”

Teammanager Guercilena: “Het beste moet nog komen”

Luca Guercilena, de teammanager van Trek-Segafredo, is blij met Balsamo als boegbeeld van de vrouwenploeg. “Elisa heeft, naast haar resultaten, erg veel kunnen toevoegen aan het team: haar enthousiasme, charisma, vastberadenheid, teamgeest en proactieve benadering. Toen we haar contracteerden, was ze als kersverse wereldkampioene nog een beloftevolle renster. We zijn een jaar verder en ze is nu een echte wereldtopper. En het beste moet nog komen.”

Balsamo begint deze week in de Setmana Ciclista Valenciana (16-19 februari) aan het nieuwe seizoen. Daarna rijdt ze Omloop Het Nieuwsblad, Strade Bianche, de Trofeo Alfredo Binda, Gent-Wevelgem, de Ronde van Vlaanderen en de Amstel Gold Race. Ook zal ze haar opwachting maken in de Tour de France.