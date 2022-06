Elisa Balsamo na zege in Zwitserland: “Erg belangrijk richting de Giro”

Elisa Balsamo boekte vandaag haar vijfde zege van het seizoen. De wereldkampioene van Trek-Segafredo snelde in de derde etappe van de Ronde van Zwitserland naar de overwinning, voor Évita Muzic en Liane Lippert. “Dit is een erg belangrijke overwinning richting de Giro”, vertelde ze na afloop in het flashinterview.

Nadat de koplopers werden ingerekend in de laatste tien kilometer, mocht een uitgedund peloton sprinten om de ritzege. Balsamo zat goed geplaatst met nog enkele honderden meters te gaan, maar moest in de zeer smalle finale alsnog erg diep gaan om de Française Muzic te remonteren. “Het was een lastige etappe met verschillende beklimmingen. De slotkilometer was erg zwaar, maar ik wist toch naar de zege te sprinten. Daar ben ik heel erg blij mee.”

De overwinning komt voor Balsamo op een goed moment, want over ruim een week begint met de Giro d’Italia Donne een zeer belangrijke koers voor de wereldkampioene. “Deze zege is heel belangrijk voor mij, want ik ben hier om me voor te bereiden op de Giro.”

Dinsdag, in de slotetappe van de Ronde van Zwitserland, heeft Balsamo geen persoonlijke ambities. De Italiaanse wil in de afsluitende bergetappe ploeggenote Lucinda Brand zo goed mogelijk bijstaan. “Verder probeer ik de rit gewoon te overleven en de finish te bereiken!”