Elisa Balsamo na overwinning: “Pas op het laatste moment beslist dat ik ging sprinten”

Elisa Balsamo heeft vandaag de Exterioo Classic Brugge-De Panne gewonnen bij de vrouwen. De wereldkampioene klopte de snelle Lorena Wiebes en haar landgenote Marta Bastianelli in de sprint van een uitgedunde groep. “Het is een grote verrassing voor mij”, vertelde ze in het flashinterview.

De sprint in De Panne verliep zeer chaotisch nadat het peloton werd uitgedund door verschillende valpartijen. Van lead-outs was er niet echt sprake, enkel Lotte Kopecky probeerde haar ploeggenote te positioneren. “Het was een zeer chaotische finale, het was normaal ook niet de bedoeling dat ik zelf ging sprinten. Ik ging normaal de sprint aantrekken voor Chloe (Hosking, red.) maar zij was betrokken bij een valpartij.”

“Het is dus een grote verrassing voor mij dat ik zelf heb kunnen sprinten voor de overwinning en dat ik ben gewonnen. Winnen in deze trui is altijd fantastisch, het brengt veel emoties met zich mee. Ik wil van de eerste tot de laatste dag genieten in mijn regenboogtrui. Wat het nog mooier maakt dat ik hier vandaag win is het feit dat mijn ouders hier ook langs de kant stonde, het is mooi dat ze dit hebben kunnen zien.”