donderdag 12 oktober 2023 om 12:51

Elia Viviani wint eindelijk weer op WorldTour-niveau: “Ben er altijd in blijven geloven”

Elia Viviani heeft er ruim vier jaar op moeten wachten, maar donderdag was de Italiaan dan eindelijk weer eens succesvol op WorldTour-niveau. De 34-jarige renner van INEOS Grenadiers bleef in de openingsrit van de Gree-Tour of Guangxi onder meer Arnaud De Lie en Olav Kooij voor in de sprint.

Viviani maakte jarenlang deel uit van de wereldtop in het sprinten, maar de laatste seizoenen is de Italiaan toch behoorlijk gedaald in de pikorde. Maar vandaag, in de openingsrit van de Gree-Tour of Guangxi, wist de ervaren dertiger dan toch weer zijn klasse te etaleren.

Voor Viviani komt deze overwinning niet echt als een verrassing. “Ik ben er altijd in blijven geloven, dat ik nog kan winnen op WorldTour-niveau. Ook al moest ik een hele tijd wachten op een nieuwe zege op het hoogste niveau”, vertelde hij na afloop aan de organisatie.

“Het zat me de laatste tijd niet echt mee, maar vandaag heb ik laten zien dat ik nog altijd kan zegevieren op het hoogste niveau”, aldus Viviani, die alweer de 89ste zege uit zijn profcarrière wist te boeken. Het is zijn tweede overwinning van het seizoen, nadat hij vorige maand de snelste was in de openingsrit van de CRO Race.