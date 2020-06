Elia Viviani werkt in Livigno toe naar Milaan-San Remo dinsdag 23 juni 2020 om 15:42

Elia Viviani hoopt zich in de Italiaanse Alpen zo goed mogelijk voor te bereiden op Milaan-San Remo. De sprinter van Cofidis verblijft een maand in de buurt van skidorp Livigno, op ruim 2.200 meter hoogte. “Ik weet dat het werkt”, zo vertelt Viviani aan La Gazzetta dello Sport.

Viviani is weer volop aan het trainen richting de herstart van de competitie. Zo trainde hij de afgelopen dagen met zijn Cofidis-ploegmaats in het zuiden van Frankrijk, langs de Côte d’Azur. “Het voelde fijn om weer bij elkaar te zijn. We hebben specifiek getraind op de sprint, in de hoop de sprinttrein te perfectioneren.”

“Verder heb ik het parcours van Milaan-San Remo verkend”, zo vertelt Viviani. “Het zal echt een knettergekke koers worden, aangezien we slechts weinig koersdagen in de benen hebben. Ik zal voor Milaan-San Remo slechts enkele koersdagen in actie komen. We gaan een spectaculaire wedstrijd krijgen, ook al omdat het bijzonder heet zal worden.”

Seizoensbegin

Viviani zit inmiddels al in de Italiaanse Alpen om de puntjes op de i te zetten richting de Italiaanse klassieker. De Europese kampioen heeft gekozen voor een hoogtestage van bijna een maand. “Na twee weken krijg ik het gezelschap van enkele ploeggenoten. Ik zal tien dagen voor mijn seizoensstart weer afzakken naar zeeniveau.”

“Het plan is dan om nog te trainen achter de motor, maar ik zal ook nog enkele baantrainingen inlassen.” Viviani begint zijn seizoen in La Route d’Occitanie (1-4 augustus), waar de Italiaan vertrouwen kan tanken voor Milaan-San Remo. Deze klassieker staat geprogrammeerd voor 8 augustus.