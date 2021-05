Viviani vlaggendrager bij openingsceremonie Olympische Spelen

Wielerflits Kort

Elia Viviani mag voor zijn land Italië de nationale vlag dragen tijdens de openingsceremonie van de Olympische Spelen in Tokio. “Het is een droom die uitkomt”, laat vlaggendrager Viviani weten via social media.

De sprinter van Cofidis gaat als baanwielrenner naar Tokio. De ervaren Italiaan werd vijf jaar geleden, tijdens de laatste Olympische Spelen in Rio de Janeiro, al Olympisch kampioen in het omnium. “Het is echt een eer om mijn land als vlaggendrager te vertegenwoordigen op de komende Spelen. Dank voor alle berichten!”, aldus Viviani.

De 32-jarige coureur is momenteel actief in de Giro d’Italia, waar hij na twaalf etappes nog altijd op jacht is naar een ritzege. Viviani verzamelde al wel twee derde plaatsen in Novara en Cattolica. Verder werd hij vierde in Canale en negende in Foligno. Vandaag volgt in Verona wellicht een nieuwe kans voor de rappe man.

A dream come true, an honor to represent mu country as flag bearer at the next Olympics Games. Thanks everyone for the messages! 🇮🇹 @Coninews @ItaliaTeam_it #Olympics photo: @bettiniphoto pic.twitter.com/MIw67e3naS — Elia Viviani (@eliaviviani) May 20, 2021