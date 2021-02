Elia Viviani terug in koers na hartonderzoek: “Alle lichten staan op groen”

Elia Viviani trapt zondag zijn wielerseizoen af met de UAE Tour. In de winterperiode onderging de sprinter van Cofidis verschillende hartonderzoeken, nadat hij last had van een hartritmestoornis. Hij wil de zevendaagse ronde aangrijpen om aan de automatismen met de ploeg te werken.

Viviani onderging in januari meermaals een elektrofysiologisch onderzoek om de oorzaak van zijn hartritmestoornis op te sporen. Nadien moest de Italiaan enige tijd herstellen. Daarna nam hij deel aan een trainingsstage in Almería met een deel van de ploeg. In een week tijd zat hij meer dan dertig uur op de fiets, waarna hij groen licht kreeg om in de UAE Tour van start te gaan. Daarin wordt hij in de sprintetappes bijgestaan door Kenneth Vanbilsen, Nathan Haas, Fabio Sabatini en zijn broer Attilio. Die vervangt Simone Consonni die kampt met een knieblessure.

“Alle lichten voor mijn terugkeer staan op groen”, laat Viviani via zijn ploeg Cofidis weten. “Ik nam een paar dagen rust voordat ik de training hervatte. Ik voel me goed en ben blij dat het probleem is opgelost. Ik ben klaar om mijn comeback te maken in de koers. Natuurlijk is het nog te vroeg om hoge ambities te hebben voor de UAE Tour, maar ik wil eens zien waar mijn grenzen liggen en waar ik sta ten opzichte van mijn concurrenten. Het wordt een interessante test en een geweldige manier om ritme op te doen voor Tirreno-Adriatico en Milaan-San Remo.”

In de bergetappes naar Jabel Hafeet en Jebel Jais rekent Cofidis op Rubén Fernández, die vorige week in de Provence naar de negentiende plaats reed, en Rémy Rochas.

Cofidis voor de UAE Tour 2021

Rubén Fernández

Nathan Haas

Rémy Rochas

Fabio Sabatini

Kenneth Vanbilsen

Attilio Viviani

Elia Viviani